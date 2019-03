Byl na hraně smrti: Slyšíte letecké motory, je tma, čas neexistuje. Pak se zdají sny

dnes | Vím, co znamená se otočit a vrátit zpátky na zem. Prodělal jsem sérii srdečních arytmií, po 25 jsem je už přestal počítat, moje mají rychlý nástup, je to jako být u velkého motorového letadla, co startuje, pamatuju si, jaké je to být blízko smrti, ten pocit není špatný, po té ráně, přijde světlo, zdají se sny, říká lékař Jiří Dostal o své zkušenosti se srdečními arytmiemi, který je nejdéle žijícím člověkem s defibrilátorem v Česku. Dodává, že mu to dodalo vnitřní sílu a sebekontrolu.