Postoj bank je obezřetný, ale záleží na tom, jak často hotovost do banky nosíte. Když budete chodit 15 let pravidelně, tak to bankéře ani systémy nepřekvapí. Banka to nahlásila, ale ze strany dozorujících orgánů nepřišla odpovídající odpověď. Nevěřím, že by banka zastírala tento manévr. V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, když nemám původní trestný čin, říká advokát Filip Čabart.