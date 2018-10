Cápová: Dítě Meghan už nebude princ, je to pohádka o popelce a naděje pro monarchii

dnes | Další královské dítě už nebude mít titul princ ani princezna, rozhodli o tom rodiče, muselo by dojít k mnoha tragédiím, aby se potomek Meghan a Harryho dostal na trůn. Dítě se může narodit i po Novém roce, o těhotenství se spekuluje už dlouho. Je to archetypální příběh o popelce, britská monarchie má dnes největší popularitu za posledních 100 let, nová generace je naděje, že má královská rodina velkou budoucnost před sebou, říká Irena Cápová z časopisu Forbes. Dodává, že i vévodkyně Kate vychovává děti běžně a ne s mnoha chůvami, stejně tak se o civilní život snaží Harry a Meghan.