Čech byl odsouzen za pašování uprchlíků: Je oběť migračního byznysu, říká Zdechovský

dnes | O jeho nevině jsem přesvědčen, Francie hledá obětního beránka, vše, co Saganovi bylo dáváno za vinu, se u soudu vyvrátilo, přesto mu byl trest zpřísněn na dva roky, soud nadržuje migrantům. Budu bojovat, aby si Sagan mohl trest odpykat v České republice a budeme se odvolávat dál a žádat zrušení rozsudku, říká europoslanec Tomáš Zdechovský k případu řidiče kamionu Jiřího Sagana, který byl ve Francii odsouzen na dva roky za to, že v jeho kamionu bylo nalezeno 15 Iráčanů. Vím o dalších 22 řidičích kamionu, kteří mají stejný příběh, měli v kamionech od dvou do dvaceti migrantů, nikdo nebyl vzat do vězení ani odsouzen, dodává.