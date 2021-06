Je velmi těžké se do Formule 1 dostat, zájem mají fotografové z celého světa. A taky na to každý rok potřebujete nehorázně hodně peněz, říká Vladimír Rys, který závody fotí už 16 let, teď pro stáj Red Bull. Zvuk původních motorů byl neskutečný, šel z toho strach. Byl to sport, ve kterém jezdci nevěděli, jestli nebudou druhý den mrtví. A krásné ženy k tomu patřily, je škoda konce grid girls, líčí.