Čech z pluku Azov: Na amputované nohy a ruce vás nepřipraví nic. Možná se tam vrátím

„Sám nevím, jak jsem výbuch protitankového granátu přežil, explodoval při vykládce. Odnesl to loket a břicho a praskly mi oba bubínky. Zbytků RPG v sobě mám ještě dost,” říká Jan, který jako medik působil u pluku Azov v Kyjevě a později i v Záporoží. „Jestli v Azovu někdy byl nějaký ultrapravicový nádech, tak je to minulost. Na Ukrajině mám část rodiny, takže to pro mě je velice osobní,” dodává.

