Lidé v Praze jsou poměrně disciplinovaní a nařízení respektují, na venkově a menších městech se to podceňuje. Že nejsou ochranné pomůcky, za to se mohu jen omluvit, v Evropě o ně vznikla rvačka, říká ministr kultury Lubomír Zaorálek. Tato obtížná cesta bude trvat dva měsíce. Není to o sbírání politických bodů, ale chtěli jsme, aby krizový štáb vedl Hamáček, hlasování jsme prohráli, dodává.