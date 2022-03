Černobyl bez proudu? Chvíli to problém není, Česku teď nic nehrozí, říká Hrehor

„V Černobylu je 21 tisíc palivových kazet v bazénech pod vodou, tu je třeba ochlazovat. Palivo je silně radioaktivní. Z krátkodobého hlediska to problém není, trvá li to více dnů, už to problém bude, nebagatelizujme to,” říká Miroslav Hrehor, náměstek pro jadernou bezpečnost Státního ústavu radiační ochrany. „Rusové možná chtějí ochromit výrobu energie na Ukrajině,” dodává.

