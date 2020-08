Komunikace o koronaviru by měla být sjednocená, nemůže si každý říkat, co chce, ale premiér do toho vchází jako lavina podle veřejného mínění, říká Tomáš Cikrt, šéfredaktor Zdravotnického deníku a bývalý mluvčí ministra zdravotnictví Julínka. My Češi jsme kverulantni, jdeme z extrému do extrému, odmítáme roušky, je z toho velké politické téma, ale vzít si roušku je výraz ohleduplnosti, dodává.