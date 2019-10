Češi se zajímají hlavně o sebe, pěstujete si svoji kulturu jako antidepresivum, každý si dělá vlastní ráj ve své hlavě po svém. V Polsku by Babiš už dávno odstoupil, ale i tam vláda dělá spoustu věcí nezákonně, říká Mariusz Szczygieł. Každý den myslím na smrt, ale nebojím se jí, dělám vše pro to, aby myšlenka na smrt byla co nejpříjemnější. Základ života je to, co není, to co je je náhoda, dodává