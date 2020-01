Žádný rozvod není veselý, byla jsem překvapená, jak mě to dojalo, Evropská unie bude jiná, je to prohra pro obě strany. Unie měla 500 milionů obyvatel, domlouvali jsme se společně a velcí hráči jako Čína a USA to museli respektovat. Brexit je vina politiků i médií, říká europoslankyně za ANO Dita Charanzová.