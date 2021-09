Chceme z Česka federaci, 30 let to tady nefunguje. Peková je důvěryhodná, říká Raždík

Chceme převést do Česka principy, co fungují ve Švýcarsku, chceme změnit naši zemi na federaci. První chyba uspořádání tohoto státu je, že Ústavu si politici napsali a schválili sami, měli by ji schvalovat lidi v referendu. Vstoupil jsem do politiky, protože jsem byl nespokojený, říká Tomáš Raždík, předseda Švýcarské demokracie. Soňa Peková je důvěryhodná kandidátka, dodává.

