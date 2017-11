Chci, aby si Zeman odpočinul. Tisková konference s Babišem byla poslední kapkou, říká Topolánek

dnes | Chci svou kandidaturou dosáhnout toho, aby se Miloš Zeman zapsal do historie jako někdo, kdo nás dostal do NATO. A ne jako někdo, kdo znásilňoval ústavní řád a také chci, aby si odpočinul. Jdu do toho, protože mě to baví, říká Mirek Topolánek.