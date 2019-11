Tanec jsou ohromné emoce, do tanečních jsou často dovlečeni muži, ale pak jsou to oni, kteří chtějí pokračovat, manželé tam objeví k sobě nový vztah. Současný sportovní tanec postrádá podstatu, vztah muže a ženy, chybí tam dotek. Hodnotit StarDance je úplně jiná disciplína, páry tam dělají spoustu chyb, říká taneční mistr Zdeněk Chlopčík. Taneční podle něj patří do středoškolského vzdělání.