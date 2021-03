Zdeněk Svěrák dnes slaví 85. narozeniny. V jednom z rozhovorů pro DVTV říkal, že si ze svého díla váží nejvíc Cimrmana, více než povídek nebo filmů. Být prezidentem by prý být nechtěl, sice by možná vypadal dobře na známkách, ale ničilo by ho to. Jsem choulostivá bytost. Já nespím kvůli hloupostem, a jak bych kvůli státně důležitým věcem se vyspal, to nevím, říkal.