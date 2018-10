Cirkus bez zvířat si neumím představit, jsou u nás šťastná, říká šéf cirkusu Humberto

dnes | Cirkus bez zvířat si neumím představit, jsou u nás šťastná. Sloni procházející se na náměstí v Přerově byli moji. To bychom museli zrušit dostihy i zoo, tam zvířata jen koukají do zdi. My pracujeme jen s odchovanými zvířaty. Mám zvířata radši než lidi, odborníků, jako jsem já, je tu málo, říká Hynek Navrátil st., principál cirkusu Humberto. Za poslední dobu prý vzrostla návštěvnost cirkusu o 30 procent. Dodává, že sloni na náměstí v Přerově se lidem líbili, povolení na to, aby s nimi procházel ulicemi města, ale od úřadů cirkus nedostal a zaplatil za to pak pokutu.