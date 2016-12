Cítím tu únavu ze svobody a konzum, chceme blahobyt a z nedostatku viníme elity, říká farář Rejchrt

dnes | Češi jsou lidé z venkova, plebejský národ, který velké ideály míjely, ale jsme schopní zapálit se do boje. Ve společnosti se vždycky najdou lidé, kteří prokáží statečnost, i víc než my chartisté, říká farář a disident Miloš Rejchrt. Strach je podle něj přirozená obrana a reakce, ale nesmí zdegenerovat v nenávist, to je potom zle. V Česku prý cítí únavu ze svobody a konzumentský vzorec chování. Chceme si totiž užít zboží svobody a blahobyty, ale když není na skladě, tak hledáme nesmyslné cíle a viníme elity. Tvrdí ale, že se v Česku teď děje spousta krásného a je vidět, že něco funguje a rodí se. I třeba v souvislosti s oslavami 28. října.