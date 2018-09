Co se podělá, nás posílí, Češi už od školy trpí strachem z neúspěchu, říká Studeník

dnes | O neúspěchu se bojíme mluvit a ten, kdo je úspěšný, zase dostane za uši, míní Tomáš Studeník, organizátor FuckUp Nights, večerů, při nichž se nejen byznysmeni svěřují se svými nezdary. Život je o tom, že se to někdy nepovede, není to jen show, která září a funguje jako na drátkách, říká. Neúspěch je základem pokroku, otázka, co se vám nepovedlo, je stále častěji i součástí pracovních pohovorů, dodává Studeník.