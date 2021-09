Covid je nástroj k přeformátování společnosti, tvrdí lídr Hnutí Prameny. Důkazy nemá

Celé to může řídit spousta různých skupin, které mají zájem na tom, aby se společnost dostala do situace, v níž momentálně je, tvrdí volební lídr Hnutí Prameny Jan Kubín. Lídr v Olomouckém kraji Antonín Baudyš šířil o covidu dezinformace. Není to tak, že nakládá s fakty volně. To, co vypadalo jako dezinformace, už teď být dezinformací nemusí a dopřesňuje se to. Jak? Na to nemám odpověď, dodává.

