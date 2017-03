ČSSD dává najevo, že nechce chytré voliče, jenom s “obyčejnými lidmi” to nevytrhne, říká Mitrofanov

dnes | Prezident Miloš Zeman tlačí na nejnižší lidské pudy, v ČSSD cítím silné přilnutí k něčemu, co neexistuje, k dobrému vztahu Miloše Zemana ke straně, pro část delegátů je sympatické to, že lidový Zeman kouří, hodně pije a je proti migrantům, to jsou pro ně přirozené hodnoty, říká politický komentátor Alexandr Mitrofanov a dodává, že J. Zimola a J. Tejc nebyli dobře připraveni na převzetí moci uvnitř ČSSD. Strana prý tlačí svým programem na tvrdé a pevné jádro voličů.