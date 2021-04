Dostal jsem nabídku, ale jsem rád, že v Like House nejsem. Nebylo by mi příjemné tam s těmihle lidmi být. Tři měsíce můžu dělat zajímavější věci, říká influencer Jonáš Čumrik alias Johnny Machette o nové reality show televize Prima. Má zaujmout hlavně mladou generaci a to se daří. Teenageři dávno odešli z Facebooku, teď se přesouvají na Twitter, kde se teen bublina našla, dodává.