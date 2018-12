Daroval ledvinu známému: Rozhodl jsem se během oběda, nelituju toho, říkáme jí Jitka

dnes | Šli jsme do toho, aniž bychom věděli, jak to dopadne, moc jsem se o dárcovství nerozmýšlel, prostě mi došlo, že to udělám, s rallye skončím, jinak rizika velká nejsou, zažil jsem už horší, kdybych spadnul opilý ze střechy, tak tím nikomu nepomůžu, takhle vím, že jsem někomu zachránil život, říká herec Karel Zima. V září daroval ledvinu svému známému hudebníkovi Karlu Vaňkovi. Bál jsem se, aby se Karlovi nic nestalo, dopadlo to skvěle, víme, že jsme motivovali ještě další lidi, dodává Vaněk.