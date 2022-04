„Mrtvé lidi jsem viděl už dřív, ale ne v takovém měřítku. Je to brutální a člověk na to není připravený nikdy. Vidím ty věci skrze objektiv, takže leccos mi dojde zpětně a dolehne to na mě třeba při editaci fotek,” říká dokumentární fotograf Vojtěch Dárvík Máca, který strávil na Ukrajině měsíc a půl. Upozorňujeme, že video obsahuje drastické záběry.

