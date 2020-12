Přemýšleli jsme, jak o klecových chovech mluvit s dětmi a jak jim ukázat, co je vlastně za tím masem na talíři, říkají Ivona a Filip Remundovi, autoři dokumentu Slepice, virus a my, který uvede ČT. Na jaře se starali o slepice z velkochovu. Pro naše děti to byl experiment. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli epidemie jako koronavirus nevznikají i kvůli tomu, jak se chováme ke zvířatům, míní.