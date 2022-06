Děti mají se školou špatnou zkušenost. Chtěla jsem to dělat jinak, říká učitelka roku

„Učitelství jsem začala studovat ve čtyřiceti. Byla to obrovská změna, nestačila jsem se divit, co se kolem mě děje. Měla jsem obrovské štěstí na lidi, ale i tak to byl jeden náraz za druhým,” říká Magdalena Málková, vítězka letošního ročníku Global Teacher Prize. „Často k nám chodí děti, které mají se školou špatnou zkušenost, ať už je to šikana, nebo stres. Každé dítě má svůj příběh,” dodává.

