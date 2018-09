Děti se musí naučit selhat, nezničí je to, je to zdravá část vývoje, říká Block

dnes | Naučit se hodně brzy vyrovnat se s tím, že se občas něco nepovede, je pro dítě strašně důležité, tvrdí Olga Block, česká rodačka a zakladatelka sítě škol, které dnes patří k nejprestižnějším v USA. Receptem je mít ve třídě učitele, který věří tomu, co dělá, který tam není proto, aby to od rána zapíchnul. Memorování není ideální způsob výuky, když se něco člověk nabifluje, tak to většinou rychle zapomene, i násobilka se dá učit hrou, míní Block.