Děvčat se na víru neptáme. Církevní škola jim ale může suplovat rodinu, říká Hošek

„Většina našich dívek nemá funkční rodinné zázemí. Rodinu jim suplujeme my, vědí, že se o nás mohou opřít. Víra není podmínkou k přijetí,” říká Luboš Hošek, bývalý ředitel Dívčí katolické střední školy. „Některé to nedají, nechodí do školy a ztratí se nám. Měly jsme u nás i dívky, které přišly o život, třeba kvůli anorexii. Některé z těch ztracených se nám ale po letech přijdou ukázat,” dodává.

