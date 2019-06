Dítě s rakovinou? Přišli jsme o část přátel, kufry byly pořád sbalené, říkají rodiče

dnes | Když do toho jdete poprvé, nevíte, co vás čeká, podruhé už ano. Adam věděl, že znovu přijdou chemoterapie, že mu bude zle a že přijde o kamarády, líčí manželé Novotní případ svého syna, který v první třídě onemocněl rakovinou a nemoc se mu vrátila. Podle průzkumu nadace Dobrý anděl by se většina rodin s podobnou diagnózou neobešla bez cizí pomoci, jen malá část z nich se později vrací ke svému životnímu standardu. Největší výdaje představuje antibakteriální strava, popisuje Miroslav Novotný.