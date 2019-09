Postup rodičů byl neadekvátní, nebyla to jen averze vůči očkování, ale i proti antibiotikům, byla tu snaha o přírodní přístup. Je to v Česku rarita. Ale proočkovanost klesá, je tu asi 7 tisíc dětí ročně, které nejsou očkované. Praktik nemá povinnost to hlásit, osvědčuje se očkování před vstupem do mateřské školy, jinak se tam dítě nedostane, říká Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví.