„Dobu vikinskou mám hodně rád a když je něco velký nesmysl, tak na to přestanu koukat. To jsem musel udělat u seriálu Vikingové. Kdyby postavy někdo přenesl do té doby, tak by na ně koukali jako na mimozemšťany a nikdo by je jako vikingy nepoznal,” říká expert na severskou historii a výrobce historických zbraní Petr Floriánek.

