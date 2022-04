Dojímat se nemůžu. Když dítě rozesměju, jdu domů a vznáším se, říká zdravotní klaunka

„V nemocnici se člověk potká s nejrůznějšími lidmi v nejrůznějších situacích a jít tam s tím, že je nemáte rádi, by prostě nešlo. Empatie, to je výbava, bez které se tam nemůžeme vydat,” říká zdravotní klaunka Hana Malaníková. „Když jsem začínala, tak jsem myslela, že až se za mnou zavřou dveře, musí tam znít záchvaty smíchu. A byla jsem frustrovaná, že se to ne vždy podaří,” dodává.

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!