Orgány činné v trestním řízení se budou muset víc snažit. Rozhodnutí státního zastupitelství je uvážlivé, říká poslanec KSČM Jiří Dolejš. Babišovo stíhání není piha na tváři krásné dívky, je to závažná věc. Kdyby to bylo posláno k soudu, tak bychom to museli projednat. Na druhou stranu jeho voliči ho stále drží, dodává.