Domů se bojím. Když k vám přijde běloruská KGB, nevíte, jak to skončí, říká Yasinski

"Nepříjemně mě překvapuje, že jsou od začátku války Bělorusové házeni do jednoho pytle s Ruskem a běloruským diktátorským režimem. Kdyby Lukašenka nepodporoval Putin, tak by se u moci dlouho neudržel. Bohužel mu slouží také armáda a policie," říká běloruský hudebník Aliaksandr Yasinski. "Domů se nechystám, bojím se. Když za vámi přijde běloruská KGB, nikdy nevíte, jak to skončí," dodává.

