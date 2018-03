Dopis Duky Okamurovi? Vadí mi, že Okamura vyhrává volby, mám s tím vnitřní problém, říká Přibyl

7. 3. | Nelíbí se mi, když Okamura vyvolává v lidech strach, je to nebezpečná situace. Kardinál Duka vede církev dobrým směrem, nemá k politikům příliš blízko, je jen slušný, říká Stanislav Přibyl, generální sektretář České biskupské konference. K dopisům papežovi za neprodloužení Dukova mandátu říká, že je to pouze plácnutí do vody, čekal by spíš konstruktivní kritiku Dukových odpůrců. Dopis na jeho podporu od prezidenta Zemana adresovaný papežovi mu přijde jako zbytečná reakce, je to jako by on chtěl psát Trumpovi.