Doprava zatočit neumím, v Nizozemí mě pozná i policajt v autě, říká Martina Sáblíková

dnes | Když jedu dobře, tak mi trenér Petr Novák tleská a křičí na mě, když jsme ale třeba v Holandsku a tam ti fanoušci fandí, tak ho moc neslyším, což je občas škoda, on se pak snaží a dva dny nemluví, je to ale velká psychická podpora, jsem hrozně ráda, že tam stojí, nevím, co bych dělala, kdyby tam nebyl, říká trojnásobná olympijská vítězka Martina Sáblíková a dodává, že za jejím úspěchem je zřejmě hlavně to, že má natrénováno. V Nizozemí je prý velmi populární a každý ji tam hned pozná. Po nemožnosti startovat na letní olympiádě v Riu údajně přemýšlela, jestli vůbec nastoupí do zimní sezóny.