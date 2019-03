Dostal bionickou ruku za 750 tisíc: Už zavážu tkaničky, nikdy jsem se nechtěl vzdát

dnes | Překvapila mě její funkčnost, snažím se, abych ji nepoškodil, je to velká změna, pomáhá mi při vaření, říká Jonáš Kešnar, který získal bionickou ruku za 750 tisíc korun díky sbírce Konta bariéry. Bionická ruka snímá motorické signály z mozku, měří jejich intenzitu podle toho, jaký pohyb chceme, aby udělala, dodává protetik Jan Maleš, který Jonášovi ruku sestrojil a pomáhá mu se s ní sžít. Podle něj by pojišťovny měly bionické protézy platit i jednostranným amputářům, a to především dětem, aby psychomotorický vývoj probíhal tak, jak má.