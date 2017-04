Dvořák posunul Českou televizi do komerční sféry, chci jí vrátit veřejnoprávní poslání, tvrdí Konrád

dnes | Česká televize by měla přinášet nezávislé informace, měla by odejít od krimi a vrátit se k formátům, které nechají herce znovu hrát, to naplňuje veřejnoprávnost, krajánci by měli být víc vidět ve vysílání ĆT24, říká kandidát na generálního ředitele ČT a bývalý šéf TV Prima Martin Konrád. Dodává, že své návyky z komerční televize by rád přenesl do ekonomického řízení ČT. Ta by prý měla řešit každodenní problémy lidí a uzpůsobit formáty potřebám mladých. Dodáváme, že na rozhovor jsme zvali všech pět finalistů volby generálního ředitele ČT. Naše pozvání odmítl jen Petr Dvořák.