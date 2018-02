Dvouleté děti ve školkách? Jsou to vzdělávací zařízení, ne odkladiště, je to nereálné, říká Růžička

dnes | Malé děti by do mateřských škol mohly, kdyby na to byly školky připravené, kdyby v nich nebylo 28 dětí na jednu učitelku, tvrdí senátor Jiří Růžička. Je mezi zákonodárci, kteří podporují návrh poslance Václava Klause ml. zrušit školkám povinnost dvouleté děti od roku 2020 přijímat. Přibývá čím dál víc dětských skupin, rodiče by měli tlačit na obce a zaměstnavatele, rezignujeme na prostředky, jako jsou zkrácené pracovní úvazky nebo pohyblivá pracovní doba, upozorňuje Růžička, nestraník za TOP 09 a STAN.