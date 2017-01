Záměna embryí v Brně? Evidentní selhání jedince. Systém je nastaven neprůstřelně, tvrdí embryolog

dnes | Překvapuje mě, že se na to vůbec přišlo, kontrola probíhá stále, ale vychází se z toho, co máte na papíře, a předpokládáte, že je to dobře.