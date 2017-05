Procestoval 170 zemí, došel na oba póly. Nejtěžší je zvednout zadek, štěstí je v cestě, říká Bubák

dnes | Vrátil jsem z Nepálu, je to šílené, před 20 lety to byl úplně jiný svět, děti si přestaly hrát, neběhají po horách, čumí do mobilu, říká Oldřich Bubák