Trenérka paměti: Nakupujte bez seznamu, zapomínáme to, čemu nevěnujeme pozornost

6. 2. | Paměť máme nejlepší do 25 let, ale trénovat ji musíme celý život, zapomínáme hlavně to, čemu nevěnujeme pozornost, mužská a ženská paměť se neliší.