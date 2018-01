Humor pro nás nemá hranice, při natáčení Dabing Street jsme místy ani nemohli hrát, říká Neužil

14. 1. | Chodí na nás lidi, kteří to můžou ovlivnit, vysvětluje herec Václav Neužil, proč se tolik her Dejvického divadla daří přenášet do filmu a televize.