Jakkoli je to teď pro restaurace katastrofické, z celospolečenského hlediska jsou to drobné. Dopady krátkodobých absencí školáků jsou ale podle desítek studií celoživotní a kumulují se do stovek miliard, říká ekonom CERGE-EI Štěpán Jurajda. Zemi a ekonomiku teď prostě řídí kapacita našich nemocnic. Musíme co nejvíce omezit kontakty, aby ekonomika mohla znovu fungovat, dodává.