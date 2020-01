Kdybychom tu neseděli, stát by utratil 400 mega a nikdo by ani nemrkl, je to šílené, stát má tendenci vymýšlet zbytečně složité věci, setrvačnost je těžké měnit. Máme nejlepší e-komerce na světě, není důvod, aby e-shop nedělaly tyto firmy. Pro vládu je zakázka velké reputační riziko, říká Michal Bláha, zakladatel Hlídače státu k zakázce na e-shop k dálničním známkám.