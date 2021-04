Zvykli jsme si delegovat pohyb našich dětí na někoho jiného a teď si každý uvědomil, jak strašně chybí v režimu rodiny. Můžeme to teď ale vzít do vlastních rukou a snažit se dětem organizovaný pohyb nahradit, říká olympijská šampionka a maminka čtyř dětí Kateřina Emmons, která se zapojila do výzvy Děti si zaslouží pohyb. Nevím, čím jsou omezení venkovního sportu podložená, dodává.