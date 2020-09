Čína Česku naprosto okázale vyhrožuje a neskrývá to, agresivita stoupá. Laťku, jak s námi Čína může mluvit, nastavil Zeman a jeho parta. Vystrčilova návštěva Tchaj-wanu je naprosto legitimní, neporušuje žádné česko-čínské dohody, píše se o tom po celém světě, říká Tomáš Etzler. Nehrozí nic Česku ani Vystrčilovi, tak se Vystrčil nepodívá do Číny, no a co, podívá se na Tchaj-wan, dodává.