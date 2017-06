Europoslanci o Babišovi? Problémů je řada, říká Poche. Je to volební kampaň, oponuje Charanzová

dnes | Jsme součástí společenství demokratických států a ostatní partnery zajímá, co se v České republice děje, říká europoslanec za ČSSD Miroslav Poche. Babiš je demokraticky zvolený, kauzy dáváte do jednoho pytle, ČR nevybočuje z průměru, co se týká svobody médií, ostatní kauzy se vyšetřují, počkám si na výsledek, který má OLAF zveřejnit, oponuje europoslankyně za ANO Dita Charanzová. Duel europoslanců přímo z Bruselu.