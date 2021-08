Jedná se pravděpodobně o sebevražedného útočníka, IS nebo Al-Káida se nabízejí jako pachatelé. Američané chtějí evakuaci co nejdříve skončit, ale v okolí letiště se shromažďují lidé, kteří prostě doufají, že se dostanou do letadel, i když nemají nárok, nepodaří se evakuovat všechny, říká analytik z Metropolitní univerzity Praha Břetislav Tureček.