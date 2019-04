Facebook je jako kolonizátoři, lidé z firmy mi vyhrožovali a lhali médiím, říká Wylie

dnes | Způsobem, jakým funguje, vynáší Facebook na světlo nejhorší vlastnosti lidí a vystavuje uživatele rizikům, o kterých jsme dříve neměli tušení, míní analytik Christopher Wylie, který upozornil na zneužívání dat uživatelů v kauze Cambridge Analytica. To, co chtěli dělat, bylo strašně neetické, chtěli zacházet s voliči jako s rekruty džihádistů v Africe, tvrdí. Facebook vytvořil většinu architektury, která je zneužívána, a nedělá dost pro to, aby zajistil, že technologie bude bezpečná pro lidi a naši demokracii, dodává Wylie.