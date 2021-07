Někdy se cítím jako smutný klaun, rozdávám tolik radosti, že mi pak žádná nezbyde, doma jsem tichý a moc nemluvím, na internetu ukazujete jen to, co chcete. Miluju bavit lidi, vždy jsem chtěl být slavný, to je splněný sen, říká youtuber Karel Sivák alias FattyPillow. Alter ego FattyPillow se mnou zůstane, ale posunul jsem se jako člověk. Chci být víc sám sebou. Nejvíc jsem vážil 193 kilo, dodává.